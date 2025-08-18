«Амур» показал новую игровую форму на сезон-2025/2026. Хоккеисты и руководство хабаровского клуба приняли участие в фестивале по случаю грядущего сезона КХЛ. В фестивале для болельщиков были организованы различные активности, можно было попробовать барбекю и лимонады в исполнении хоккеистов «Амура», а также поиграть с ними в аэрохоккей.

Фото: «Амур»

В прошлом сезоне «Амур» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на 11-м месте в таблице Восточной конференции и не сумел пробиться в плей-офф.

В межсезонье клуб возглавил новый главный тренер Александр Гальченюк, для которого этот сезон станет дебютным в КХЛ на этой должности.