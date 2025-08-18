Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» и «Ижсталь» произвели обмен

«Салават Юлаев» и «Ижсталь» произвели обмен
Комментарии

«Салават Юлаев» и «Ижсталь» произвели обмен, в результате которого клуб из Ижевска получил спортивные права на нападающего Даниила Огирчука. Сообщается, что уфимский клуб получает денежную компенсацию.

25-летний Огирчук отыграл в системе «Салавата Юлаева» два года. В сезоне-2023/2024 нападающий провёл 14 матчей за клуб в регулярном чемпионате КХЛ и набрал пять очков — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Также в его активе было два матча в розыгрыше Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне игрок выступал исключительно за «Торос» в ВХЛ и набрал 25 (16+9) очков в 48 играх в регулярном чемпионате.

Материалы по теме
«Для спорта нужно гражданство России». Интервью с новым форвардом «Салавата»
Эксклюзив
«Для спорта нужно гражданство России». Интервью с новым форвардом «Салавата»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android