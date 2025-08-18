«Салават Юлаев» и «Ижсталь» произвели обмен, в результате которого клуб из Ижевска получил спортивные права на нападающего Даниила Огирчука. Сообщается, что уфимский клуб получает денежную компенсацию.

25-летний Огирчук отыграл в системе «Салавата Юлаева» два года. В сезоне-2023/2024 нападающий провёл 14 матчей за клуб в регулярном чемпионате КХЛ и набрал пять очков — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Также в его активе было два матча в розыгрыше Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне игрок выступал исключительно за «Торос» в ВХЛ и набрал 25 (16+9) очков в 48 играх в регулярном чемпионате.