«Салават Юлаев» показал игровую форму на предсезонные матчи. На комплекте изображены логотипы различных проектов «Салавата» и партнёра уфимского клуба. Сообщается, что команда сыграет в данной форме уже в сегодняшнем товарищеском матче с «Автомобилистом», который пройдёт в Уфе и начнётся в 17:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи (клубы) 18 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В прошлом сезоне «Салават Юлаев» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступил будущему чемпиону ярославскому «Локомотиву».

Новый сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» начнёт выездным матчем в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо». Встреча пройдёт 6 сентября.