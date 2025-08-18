Скидки
«Салават Юлаев» показал игровую форму на предсезонные матчи

«Салават Юлаев» показал игровую форму на предсезонные матчи. На комплекте изображены логотипы различных проектов «Салавата» и партнёра уфимского клуба. Сообщается, что команда сыграет в данной форме уже в сегодняшнем товарищеском матче с «Автомобилистом», который пройдёт в Уфе и начнётся в 17:00 мск.

В прошлом сезоне «Салават Юлаев» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступил будущему чемпиону ярославскому «Локомотиву».

Новый сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» начнёт выездным матчем в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо». Встреча пройдёт 6 сентября.

