«Салават Юлаев» показал игровую форму на предсезонные матчи
«Салават Юлаев» показал игровую форму на предсезонные матчи. На комплекте изображены логотипы различных проектов «Салавата» и партнёра уфимского клуба. Сообщается, что команда сыграет в данной форме уже в сегодняшнем товарищеском матче с «Автомобилистом», который пройдёт в Уфе и начнётся в 17:00 мск.
Товарищеские матчи (клубы)
18 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом сезоне «Салават Юлаев» дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступил будущему чемпиону ярославскому «Локомотиву».
Новый сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» начнёт выездным матчем в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо». Встреча пройдёт 6 сентября.
«Салават Юлаев» и «Ижсталь» произвели обмен Официально
