Хоккей

Бывший нападающий клубов НХЛ Марк Киртон скончался в возрасте 67 лет

Бывший нападающий клубов НХЛ Марк Киртон скончался в возрасте 67 лет
Бывший нападающий клубов НХЛ Марк Киртон, отыгравший шесть сезонов в лиге, скончался в возрасте 67 лет.

Боковой амиотрофический склероз (БАС) был диагностирован у Киртона в 2018 году. БАС — это прогрессирующее заболевание нервной системы, поражающее нервные клетки головного и спинного мозга, вызывающее потерю мышечного контроля и в конечном итоге приводящее к потере подвижности, способности есть и говорить, параличу и дыхательной недостаточности. Средняя продолжительность жизни человека с БАС составляет от двух до пяти лет.

В качестве игрока Киртон был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в третьем раунде (под 48-м номером) драфта НХЛ 1978 года. За шесть сезонов в НХЛ Киртон набрал 113 очков (57+56) в 266 играх регулярного чемпионата за «Мэйпл Лифс», «Детройт Ред Уингз» и «Ванкувер Кэнакс».

