Главная Хоккей Новости

Вратарь «Эдмонтона» Скиннер сравнил эмоции от двух поражений в финалах Кубка Стэнли

Вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер заявил, что пережить второе поражение в финале было легче, чем первое. «Эдмонтон» проиграл две финальные серии Кубка Стэнли – оба раза «Флориде» (3-4 в 2024 году, 2-4 в 2025-м).

«Когда проходишь через это впервые, то всё лето переживаешь. Потом приходит понимание, что получилось хорошо, а что нет. Проходить через это во второй раз – опустошительно. Но в то же время прошлый опыт помогает быстрее пережить неудачу. В любом случае нужно возвращаться к тренировкам и начинать всё сначала. Сейчас мы знаем всё о коротком межсезонье, понимаем, как лучше готовиться.

Имея в виду этот опыт, сейчас я вернулся на лёд позже, чем год назад. Возможно, прошлым летом это произошло слишком быстро. Перед началом следующего сезона я хочу быть максимально свежим и сильным», – цитирует Скиннера пресс-служба клуба.

