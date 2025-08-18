Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Борис Михайлов рассказал о негативном влиянии сокращения предсезонки на молодых хоккеистов

Борис Михайлов рассказал о негативном влиянии сокращения предсезонки на молодых хоккеистов
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил сокращение предсезонной подготовки и заявил, что молодые игроки растут в мастерстве в том числе благодаря тренировкам, а не только играм.

«Времена меняются, мы в СССР готовились к сезону два месяца, с очень высокими нагрузками, теперь всё по максимуму сокращено. Тем не менее современных хоккеистов хватает на сотню матчей в сезоне, у них не очень высокий травматизм. Да, хотелось бы более высоких результатов, но будем надеяться, что нас вернут на мировую арену и эти результаты вернутся. Поэтому надо не ворчать, а принять нынешние правила подготовки и игры. Единственная оговорка – по молодёжи.

Именно для молодых хоккеистов очень важен правильный тренировочный процесс. Иногда читаю в прессе, что молодые могут учиться и прогрессировать только через игры. Но это опасное заблуждение! Прогресс молодых хоккеистов идёт только через тренировки плюс игры. Одно дополняет другое – и это понимает любой профессиональный человек хоккея», – цитирует Михайлова Russia-hockey.ru.

Материалы по теме
Михайлов — о канадских специалистах в КХЛ: скажу как тренер — мы теряем свою самобытность
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android