Борис Михайлов рассказал о негативном влиянии сокращения предсезонки на молодых хоккеистов

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил сокращение предсезонной подготовки и заявил, что молодые игроки растут в мастерстве в том числе благодаря тренировкам, а не только играм.

«Времена меняются, мы в СССР готовились к сезону два месяца, с очень высокими нагрузками, теперь всё по максимуму сокращено. Тем не менее современных хоккеистов хватает на сотню матчей в сезоне, у них не очень высокий травматизм. Да, хотелось бы более высоких результатов, но будем надеяться, что нас вернут на мировую арену и эти результаты вернутся. Поэтому надо не ворчать, а принять нынешние правила подготовки и игры. Единственная оговорка – по молодёжи.

Именно для молодых хоккеистов очень важен правильный тренировочный процесс. Иногда читаю в прессе, что молодые могут учиться и прогрессировать только через игры. Но это опасное заблуждение! Прогресс молодых хоккеистов идёт только через тренировки плюс игры. Одно дополняет другое – и это понимает любой профессиональный человек хоккея», – цитирует Михайлова Russia-hockey.ru.