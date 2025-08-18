Защитник «Динамо» Классон ответил на критику шведских СМИ за игру в КХЛ

Защитник московского «Динамо» Фредерик Классон высказался о том, что шведов из КХЛ критикуют на родине.

32-летний защитник является одним из трёх шведских хоккеистов, представляющих клубы чемпионата КХЛ. Также в лиге выступает защитник Робин Пресс («Металлург»), а в «Адмирале» — форвард Дмитрий Тимашов.

«У нас очень много хороших шведских игроков, и я думаю, что многие из них хотели бы играть в КХЛ, потому что это сильная лига. Плюс ты можешь жить в таком красивом городе, как Москва.

Я думаю, что это кошмар, что журналисты порой довольно жёстко говорят о нас. Но я просто играю в хоккей и хочу побеждать. Плюс я стараюсь содержать семью. Что есть, то есть», – цитирует Классона ТАСС.

В сезоне-2021/2022 в КХЛ играли около 30 шведских хоккеистов. После начала СВО большая часть игроков из европейских стран покинула лигу.