«Лада» расторгла контракты с нападающим Юртайкиным и защитником Березиным

Хоккейный клуб «Лада» покидают нападающий Данил Юртайкин и защитник Максим Березин. Как сообщает пресс-служба клуба, контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне Березин выходил на площадку в первой паре обороны и стал лучшим бомбардиром тольяттинцев среди защитников – за 66 матчей в регулярном чемпионате КХЛ он заработал 13 (4+9) очков при показателе полезности «+1». Суммарно в КХЛ Березин сыграл 767 матчей и набрал 148 (48+100) баллов за результативность при показателе полезности «+16».

Юртайкин прошлый сезон начинал в составе «Трактора», затем перебрался в «Ладу». Всего в КХЛ на счету нападающего 221 матч и 84 (35+49) набранных очка.