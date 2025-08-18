Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» расторгла контракты с нападающим Юртайкиным и защитником Березиным

«Лада» расторгла контракты с нападающим Юртайкиным и защитником Березиным
Комментарии

Хоккейный клуб «Лада» покидают нападающий Данил Юртайкин и защитник Максим Березин. Как сообщает пресс-служба клуба, контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

В минувшем сезоне Березин выходил на площадку в первой паре обороны и стал лучшим бомбардиром тольяттинцев среди защитников – за 66 матчей в регулярном чемпионате КХЛ он заработал 13 (4+9) очков при показателе полезности «+1». Суммарно в КХЛ Березин сыграл 767 матчей и набрал 148 (48+100) баллов за результативность при показателе полезности «+16».

Юртайкин прошлый сезон начинал в составе «Трактора», затем перебрался в «Ладу». Всего в КХЛ на счету нападающего 221 матч и 84 (35+49) набранных очка.

Материалы по теме
Кугрышев ответил на вопрос, легче ли будет «Ладе» попасть в плей-офф на Западе КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android