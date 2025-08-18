«Барыс» заключил контракт с американским защитником Райли Уолшем

«Барыс» заключил односторонний контракт с защитником Райли Уолшем. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один сезон, до 31 мая 2026 года.

Американский защитник был задрафтован «Нью Джерси» в 2017 году. Всю карьеру Уолш провёл в Северной Америке. В минувшем сезоне он защищал цвета фарм-клуба «Лос Анджелеса» «Онтарио Рейн», где записал в свой актив 32 (6+26) балла за 72 встречи. В целом в АХЛ Райли сыграл 317 матчей, за которые заработал 168 (42+126) очков.

В прошлом сезоне «Барыс» стал худшей командой КХЛ, заняв последнее место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.