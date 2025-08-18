Плотников — о своём месте в составе СКА: после разговора с Ларионовым отлегло

Нападающий СКА Сергей Плотников рассказал о разговоре с новым главным тренером петербургского клуба Игорем Ларионовым, после которого он стал спокоен за своё место в составе команды на новый сезон КХЛ.

— Игорь Николаевич созвонился с каждым игроком? Был ли у вас разговор или новые менеджеры звонили вам?

— Насколько я знаю, он со всеми созвонился. Я был в Санкт-Петербурге, он прилетел, и мы с ним отдельно встретились, пообщались, поговорили.

— После разговора с Ларионовым сразу стало понятно, что на вас рассчитывают?

— До разговора всё могло быть, и, честно говоря, после разговора тоже могло случиться всякое. Мы все подневольные: что скажут — то и будет, от одного нашего желания ничего не зависит. Я поговорил с главным тренером, он объяснил, что я нужен и на меня рассчитывают. После этого как-то отлегло: не надо ни о чём думать, нужно просто готовиться к сезону. Иначе было бы нервно — не знаешь, где будешь находиться. А если переезд, то это же и семья, и дети, и куда всех устраивать — лишняя морока, никто этим заниматься не хочет. Когда всё настроено и готово — легче ни о чём не думать, просто тренироваться и готовиться играть, — цитирует Плотникова «ВсеПроСпорт».