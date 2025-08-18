Гендиректор минского «Динамо»: процесс формирования команды ещё не завершён

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий прокомментировал комплектование состава команды на будущий сезон и заявил, что в ближайшее время у клуба будут новые приобретения игроков.

«Мы проделали достаточно плодотворную работу летом. Сумели сохранить костяк команды. Да, некоторые хоккеисты покинули команду, но мы действуем исходя из обстановки. Процесс формирования команды ещё не завершён.

Думаю, в ближайшее время стоит ожидать новые приобретения. Мы к этому идём, исследуем рынок, работа скаутского отдела продолжается круглосуточно. В ближайшее время мы, думаю, точечно усилимся, чтобы команда выглядела более сбалансированно.

– Есть предположение, что усиления будут в линию атаки?

– Знаете, ушедших игроков заменить сложно: они все уникальные и по-своему хороши. Мы действуем по ситуации, стараемся найти тех хоккеистов, которые подойдут под требования тренерского штаба, под наши общие требования, а главное – усилят нашу команду и помогут ей, — цитирует Каркоцкого sport5.by.