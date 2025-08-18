Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Финский клуб лишился спонсора после подписания контракта с вернувшимся из КХЛ Пулккиненом

Финский клуб лишился спонсора после подписания контракта с вернувшимся из КХЛ Пулккиненом
Комментарии

«Кикко-Вантаа», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Финляндии по хоккею, лишился спонсора из-за подписания контракта с бывшим игроком КХЛ. Ранее состав команды пополнил Теэму Пулккинен. Ранее Пулккинен извинился за своё решение остаться играть в КХЛ.

«Мы считаем, что действия клуба «Кикко-Вантаа» не соответствуют нашим ценностям», — цитирует Iltalehti представителя компании-спонсора Туула Лехто.

В КХЛ Теэму Пулккинен поиграл за «Трактор», «Локомотив», московское и минское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар». Всего он провёл 319 матчей, в которых забросил 104 шайбы и сделал 82 голевые передачи.

Материалы по теме
«Тебя отмыли, как пса Шарика». Губерниев высказался об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ
Пулккинен извинился за решение остаться в России после начала СВО
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android