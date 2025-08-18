Финский клуб лишился спонсора после подписания контракта с вернувшимся из КХЛ Пулккиненом

«Кикко-Вантаа», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Финляндии по хоккею, лишился спонсора из-за подписания контракта с бывшим игроком КХЛ. Ранее состав команды пополнил Теэму Пулккинен. Ранее Пулккинен извинился за своё решение остаться играть в КХЛ.

«Мы считаем, что действия клуба «Кикко-Вантаа» не соответствуют нашим ценностям», — цитирует Iltalehti представителя компании-спонсора Туула Лехто.

В КХЛ Теэму Пулккинен поиграл за «Трактор», «Локомотив», московское и минское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар». Всего он провёл 319 матчей, в которых забросил 104 шайбы и сделал 82 голевые передачи.