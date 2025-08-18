Сергей Плотников назвал провалом результат СКА в прошлом сезоне КХЛ

Нападающий СКА Сергей Плотников назвал провалом результат петербургского клуба в прошлом сезоне КХЛ. В сезоне-2024/2025 СКА в первом раунде Кубка Гагарина уступил московскому «Динамо» в серии из шести матчей.

— Про прошлый сезон: вы вылетели в первом раунде от «Динамо». Можно ли это считать провалом для СКА?

— Да, наверное, можно назвать это провалом. Я не припомню, чтобы СКА вылетал в первом раунде, — это, конечно, не лучшее достижение для болельщиков и руководства.

— Анализировали причины такого результата? Ведь была мощная трансферная кампания, казалось, у команды есть всё для топ-результата.

— Честно говоря, трудно дать точный анализ. Бывали матчи, где вы вели 3:0, а в конце пропустили три и проиграли. Таких непонятных игр было достаточно — в них надо было цепляться и держаться на своем уровне, тогда бы были выше в турнирной таблице. Если бы вышли выше и сыграли с другими соперниками, никто не знает, как бы всё сложилось в итоге, — цитирует Плотникова «ВсеПроСпорт».