Хоккей Новости

СКА забрал нападающего Николая Голдобина из списка отказов

Комментарии

СКА забрал нападающего Николая Голдобина из списка отказов, сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее форварда туда поместил «Спартак».

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Действующий контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026.

Всего в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и в Кубке Гагарина Голдобин набрал 277 (120+157) очков в 339 матчах.

Ранее агент Сергей Исаков, представляющий интересы Голдобина, рассказал, что не был удивлён решением «Спартака» выставить нападающего на драфт отказов, отметив, что в КХЛ достаточно клубов, у которых есть желание добавить Николая в свой состав.

