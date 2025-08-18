«Барыс» объявил о переходе американского нападающего Майка Веккионе

Казахстанский «Барыс» на своих официальных ресурсах объявил о переходе в команду нападающего Майка Веккионе. Соглашение с американским форвардом рассчитано лишь на один сезон, до 31 мая 2026 года.

Веккионе до перехода в «Барыс» играл только в Северной Америке. Последние четыре года форвард провёл в фарм-клубе «Вашингтон Кэпиталз» — «Херши Бэрс», с которым дважды выиграл Кубок Колдера, главный трофей АХЛ.

В прошлом сезоне 32-летний нападающий набрал 39 (19+20) очков в 68 встречах регулярного чемпионата АХЛ. В восьми матчах плей-офф форвард отметился тремя шайбами и одной результативной передачей.