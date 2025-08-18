Евгений Кузнецов сыграл в матче пивной лиги на арене «Вашингтона», он забросил две шайбы

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сыграл в матче пивной лиги на тренировочной арене клуба из столицы США. Во встрече, проходившей на MedStar Capitals Iceplex, российский форвард отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Об этом сообщает специализирующийся на новостях о «Вашингтоне» журналист Самми Силбер на своей странице в социальной сети X.

«Он представляет из себя такую угрозу, что, даже если вы думаете, что уже в безопасности, он вас достанет», — рассказал об игре Кузнецова в этом матче голкипер Райан Гуделл, чьи ворота россиянину удалось поразить.

Напомним, Кузнецов до сих пор находится в статусе свободного агента после ухода из санкт-петербургского СКА в нынешнее межсезонье.