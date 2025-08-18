Скидки
«Никогда в своей жизни не забуду». Доминик Гашек — о встрече Путина и Трампа на Аляске

Аудио-версия:
Легендарный голкипер НХЛ чех Доминик Гашек отреагировал на встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла несколько дней назад на территории американского штата Аляска. Прославленный хоккеист пообещал, что никогда не забудет дату этого события.

«Я никогда в своей жизни не забуду, как 15 августа 2025 года американские солдаты расстелили красную дорожку для этого человека. И на этой дорожке президент США с улыбкой аплодировал ему, пожал ему руку и прошёлся с ним», — написал Гашек на своей странице в социальной сети X.

Отметим, что Гашек регулярно высказывается о происходящих событиях в мире политики. За свою карьеру чешский вратарь успел поиграть за несколько клубов НХЛ, а также за московский «Спартак» в КХЛ.

