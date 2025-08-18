Защитник «Металлурга»: считаю, что у нас очень дружный коллектив, лавка всегда «живая»

Защитник «Металлурга» Данила Паливко отметил, что в команде сложился очень дружный коллектив. Магнитогорский клуб стал обладателем Кубка Минска на предсезонном турнире в столице Беларуси, одержав победы во всех трёх матчах.

– Не хочется раньше времени загадывать, хочется как-то от игры к игре улучшать командные действия. Пока всё хорошо. Последние две встречи неплохо мы провели, нужно дальше не расслабляться, сконцентрировано работать. Сезон будет длинный, поэтому самое главное продолжать, повторюсь, сконцентрированно на своей цели работать.

– Скажи, кто раздевалку «заводит»?

– Да у нас много хватает ребят, которые могут и в раздевалке что-то сказать, и пошутить. Тут, безусловно, и Егор Яковлев, наш капитан, лидер команды, и ребята-ассистенты. Лавка всегда «живая». Считаю, что у нас очень дружный коллектив, – цитирует Паливко Metaratings.