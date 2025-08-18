«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами — защитниками Уиллом Райлли, Владиславом Валенцовым и Жереми Гроло, а также форвардами Паркером Фу и Спенсером Фу.

Спенсер Фу в КХЛ провёл 271 матч, все за «Куньлунь», в котором отметился 140 (61+79) очками. Паркер Фу также всю карьеру в КХЛ провёл в составе китайского клуба и отметился 89 (40+49) очками в 226 матчах.

Валенцов провёл в КХЛ 237 матчей и набрал 29 (7+22) очков.

Предыдущие два сезона Гроло выступал за шведский «Фэрьестад». В регулярном чемпионате минувшего сезона он провёл 41 матч и набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «+10».

Уилл Райлли прошлый сезон провёл в чемпионате Чехии. Также канадский защитник имеет опыт игры в АХЛ, где за 97 матчей набрал 16 (5+11) очков.