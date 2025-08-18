Рид Буше сменил игровой номер в «Автомобилисте» в честь своего сына

Новичок «Автомобилиста» Рид Буше сменил игровой номер. Ранее американский нападающий выступал в «Авангарде» под 86-м номером, а в «Локомотиве» на его спине был номер 48. Американец рассказал, что в екатеринбургском клубе возьмёт 16-й номер в честь своего сына.

«86-й номер был занят. Мой сын носит 16-й номер, когда играет в бейсбол. Я подумал, что буду носить этот номер ради него. Надеюсь, что это будет счастливое число», — цитирует Буше пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Буше в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 49 очков — забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф американский нападающий набрал 8 (5+3) очков в 13 матчах.