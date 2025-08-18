«Локомотив» обыграл «Торпедо» в первом товарищеском матче под руководством Боба Хартли
Поделиться
В Ярославле на стадионе «Локомотив» завершился товарищеский матч между «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо». Победу одержали ярославцы со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы)
18 августа 2025, понедельник. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Лихачёв (Волков, Николаев) – 10:05 (5x5) 1:1 Нарделла (Гончарук, Атанасов) – 15:56 (5x5) 2:1 Алексеев (Холлоуэлл, Никулин) – 45:11 (5x4)
На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв, которому ассистировали Александр Волков и Илья Николаев. На 16-й минуте новичок «Торпедо» Бобби Нарделла сравнял счёт в матче с передач Сергея Гончарука и Василия Атанасова. На старте третьего периода большинство реализовал форвард «Локомотива» Денис Алексеев, которому ассистировали Мак Холлоуэлл и Степан Никулин.
Отметим, что это был первый матч «Локомотива» под руководством нового главного тренера Боба Хартли.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 августа 2025
-
16:15
-
15:55
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:06
-
14:50
-
14:35
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:07
-
13:00
-
12:54
-
12:45
-
12:22
-
12:20
-
12:04
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:40
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:20
-
09:00
-
08:40«Салават Юлаев» и «Ижсталь» произвели обмен Официально
-
08:20
- 17 августа 2025
-
23:40
-
23:26