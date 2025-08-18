Скидки
Главная Хоккей Новости

Локомотив — Торпедо, результат матча 18 августа 2025, счёт 2:1, товарищеский матч

«Локомотив» обыграл «Торпедо» в первом товарищеском матче под руководством Боба Хартли
В Ярославле на стадионе «Локомотив» завершился товарищеский матч между «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо». Победу одержали ярославцы со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы)
18 августа 2025, понедельник. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Лихачёв (Волков, Николаев) – 10:05 (5x5)     1:1 Нарделла (Гончарук, Атанасов) – 15:56 (5x5)     2:1 Алексеев (Холлоуэлл, Никулин) – 45:11 (5x4)    

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв, которому ассистировали Александр Волков и Илья Николаев. На 16-й минуте новичок «Торпедо» Бобби Нарделла сравнял счёт в матче с передач Сергея Гончарука и Василия Атанасова. На старте третьего периода большинство реализовал форвард «Локомотива» Денис Алексеев, которому ассистировали Мак Холлоуэлл и Степан Никулин.

Отметим, что это был первый матч «Локомотива» под руководством нового главного тренера Боба Хартли.

