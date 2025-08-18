Скидки
Генменеджер «Шанхай Дрэгонс» оценил очередных новичков китайского клуба

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий оценил подписание контрактов с очередными новичками команды — защитниками Уиллом Райлли, Владиславом Валенцовым и Джереми Гроло, а также форвардами Паркером Фу и Спенсером Фу.

«Джереми Гроло – габаритный защитник с отличным катанием, очень жёсткий, с плотным броском. Умело действует в меньшинстве. Его соотечественник Уилл Райлли также довольно крупный игрок обороны, хорошо катается. Праворукий, подключается в атаку, может сыграть во второй линии большинства. Ещё один защитник — Владислав Валенцов – физически крепкий, габаритный, мобильный. Активно играет клюшкой, имеет высокий процент выигранных единоборств. Способен помочь в меньшинстве.

В линии нападения братья Фу: Паркер – быстрый, цепкий крайний форвард, умеет играть в высоком темпе, в том числе в меньшинстве. Спенсер в прошлом сезоне показал себя настоящим бомбардиром, набрал 35 очков, забросил 17 шайб. Это физически сильный, атлетичный нападающий, выполняющий в том числе большой объём черновой работы. Командный игрок, сильно смотрится в неравных составах, может постоять за себя и за партнёров», — цитирует Варицкого пресс-служба клуба.

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами
