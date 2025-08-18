Скидки
Хоккей Новости

Агент Николая Голдобина прокомментировал переход нападающего из «Спартака» в СКА

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего СКА Николая Голдобина, высказался по поводу подписания контракта его подопечного с санкт-петербургским клубом.

«Спасибо руководству «Спартака» и руководству СКА за то, что нашли общий язык, общее понимание. Коля продолжит карьеру, будет радовать санкт-петербургских болельщиков. А московским болельщикам большое спасибо за поддержку и любовь!» — сказал Исаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Ранее стало известно, что СКА забрал нападающего Николая Голдобина из списка отказов, куда его поместил «Спартак».

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Исаковым читайте на «Чемпионате»:

