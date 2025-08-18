СКА объявил состав на товарищеский матч с «Динамо» Санкт-Петербург
Пресс-служба СКА опубликовала состав команды на контрольный матч с «Динамо» Санкт-Петербург. Эта игра станет первой в предсезонке для санкт-петербургской команды.
Товарищеские матчи (клубы)
18 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Состав СКА:
вратарь: Плешков;
первое звено: Зайцев — Мёрфи; Зыков — Воробьёв — Хайруллин;
второе звено: Менелл — Филлипс; Романов — Ларионов — Плотников (с);
третье звено: Педан — Сапего; Поляков — Локтионов — Алистров;
четвёртое звено: Капчук — Зинченко — Дишковский.
Игра состоится сегодня, 18 августа, на стадионе «Хоккейный город» и начнётся в 17:00 по московскому времени.
Ранее СКА забрал бывшего нападающего «Спартака» Николая Голдобина из списка отказов, куда его поместил московский клуб.
