Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

СКА объявил состав на товарищеский матч с «Динамо» Санкт-Петербург

Пресс-служба СКА опубликовала состав команды на контрольный матч с «Динамо» Санкт-Петербург. Эта игра станет первой в предсезонке для санкт-петербургской команды.

Состав СКА:

вратарь: Плешков;

первое звено: Зайцев — Мёрфи; Зыков — Воробьёв — Хайруллин;

второе звено: Менелл — Филлипс; Романов — Ларионов — Плотников (с);

третье звено: Педан — Сапего; Поляков — Локтионов — Алистров;

четвёртое звено: Капчук — Зинченко — Дишковский.

Игра состоится сегодня, 18 августа, на стадионе «Хоккейный город» и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Ранее СКА забрал бывшего нападающего «Спартака» Николая Голдобина из списка отказов, куда его поместил московский клуб.