«Ак Барс» объявил об обмене в «Челны» 20-летнего защитника системы клуба

Пресс-служба «Ак Барса» сообщила об уходе защитника системы казанского клуба Геннадия Наумова. 20-летний игрок перешёл в ХК «Челны» в обмен на денежную компенсацию.

Прошлый сезон Наумов провёл в клубе Молодёжной хоккейной лиги «Ирбис» (фарм-клуб «Ак Барса»). На его счету 47 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в которых он забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач. набрав 11 очков. Также он сыграл пять встреч в Кубке Харламова, отметившись одним очком за результативность (голевая передача).

Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о подготовке команды к предстоящему сезону-2025/2026.

Главный тренер «Ак Барса» высказался о селекции команды в межсезонье
