СКА показал форму, в которой сыграет с «Динамо» Санкт-Петербург
Пресс-служба СКА представила форму команды, в которой она выйдет на лёд в контрольном матче с «Динамо» Санкт-Петербург. Эта игра станет первой в предсезонке для санкт-петербургской команды.
Фото: Пресс-служба СКА
«Вот в такой форме сыграем сегодня!» — написано в сообщении пресс-службы санкт-петербургского клуба.
Игра состоится сегодня, 18 августа, на стадионе «Хоккейный город» в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00 по московскому времени.
Ранее СКА объявил состав на встречу с «Динамо», в котором отсутствует новичок команды Николай Голдобин. Петербуржцы забрали экс-форварда «Спартака» из списка отказов, куда его поместил московский клуб.
