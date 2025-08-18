Агент Голдобина: завтра поеду в Санкт-Петербург и буду разговаривать с руководством СКА

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего СКА Николая Голдобина, рассказал о предстоящей встрече с руководством санкт-петербургского клуба.

— У вас уже было какое-то общение с руководством СКА?

— Ещё нет. Предварительно завтра я поеду к ним туда, в Санкт-Петербург. Встречусь с руководством СКА перед тем, как Коля туда приедет. Поэтому завтра только буду разговаривать, — сказал Исаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Ранее стало известно, что СКА забрал нападающего Николая Голдобина из списка отказов, куда его поместил «Спартак».

