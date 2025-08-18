Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Голдобина: завтра поеду в Санкт-Петербург и буду разговаривать с руководством СКА

Агент Голдобина: завтра поеду в Санкт-Петербург и буду разговаривать с руководством СКА
Комментарии

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего СКА Николая Голдобина, рассказал о предстоящей встрече с руководством санкт-петербургского клуба.

— У вас уже было какое-то общение с руководством СКА?
— Ещё нет. Предварительно завтра я поеду к ним туда, в Санкт-Петербург. Встречусь с руководством СКА перед тем, как Коля туда приедет. Поэтому завтра только буду разговаривать, — сказал Исаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Ранее стало известно, что СКА забрал нападающего Николая Голдобина из списка отказов, куда его поместил «Спартак».

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Исаковым читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Ему нужен клуб, стремящийся к совершенству». Агент Голдобина — о громком переходе в СКА
Эксклюзив
«Ему нужен клуб, стремящийся к совершенству». Агент Голдобина — о громком переходе в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android