Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это не игрок для «Барыса» на данный момент». Агент Голдобина — о слухах про Николая

«Это не игрок для «Барыса» на данный момент». Агент Голдобина — о слухах про Николая
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего СКА Николая Голдобина, прокомментировал слухи про возможный переход его подопечного в «Барыс».

— В СМИ ходила информация об интересе «Барыса» к Николаю. Насколько реален был такой переход?
— Мне сложно это комментировать, потому что я хоть и слышал про это, но, честно говоря, подробностей не знаю. Не знаю, насколько было глубокое понимание, как они будут использовать Колю. Поэтому комментировать-то особо нечего. Но, наверное, это не игрок для «Барыса» на данный момент. Коле нужна команда, стремящаяся к победе в Кубке Гагарина и к совершенству, нежели команда, которая будет идти в середине таблицы. СКА — это всё-таки элитный клуб нашего хоккея», — сказал Исаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Исаковым читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Ему нужен клуб, стремящийся к совершенству». Агент Голдобина — о громком переходе в СКА
Эксклюзив
«Ему нужен клуб, стремящийся к совершенству». Агент Голдобина — о громком переходе в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android