«Это не игрок для «Барыса» на данный момент». Агент Голдобина — о слухах про Николая

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего СКА Николая Голдобина, прокомментировал слухи про возможный переход его подопечного в «Барыс».

— В СМИ ходила информация об интересе «Барыса» к Николаю. Насколько реален был такой переход?

— Мне сложно это комментировать, потому что я хоть и слышал про это, но, честно говоря, подробностей не знаю. Не знаю, насколько было глубокое понимание, как они будут использовать Колю. Поэтому комментировать-то особо нечего. Но, наверное, это не игрок для «Барыса» на данный момент. Коле нужна команда, стремящаяся к победе в Кубке Гагарина и к совершенству, нежели команда, которая будет идти в середине таблицы. СКА — это всё-таки элитный клуб нашего хоккея», — сказал Исаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

