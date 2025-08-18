Скидки
Агент Голдобина рассказал, может ли Николай уехать в НХЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего СКА Николая Голдобина, рассказал о перспективах его подопечного оказаться в клубе Национальной хоккейной лиги.

— Вы говорили, что Николай может продолжить карьеру в НХЛ. Будет ли всё ещё рассматриваться такой вариант в дальнейшем?
— Сейчас уже нет в этом году, а дальше — поживём, увидим. На данном этапе уже совершенно точно нет. Он поедет в СКА, и мы будем исходить из того, насколько успешно сезон пройдёт, насколько успешно пройдут переговоры с руководством СКА о новом контракте. Будем отталкиваться от этого, — сказал Исаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Голдобин был выбран «Сан-Хосе Шаркс» на драфте НХЛ – 2014 в первом раунде под общим 27-м номером.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Исаковым читайте на «Чемпионате»:

