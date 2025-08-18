«Это уже осталось в воспоминаниях, к сожалению». Агент Голдобина — о Николае в НХЛ

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего СКА Николая Голдобина, ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры его подопечного в НХЛ.

— Было бы интересно однажды вновь увидеть Николая в НХЛ.

— Он уже играл в НХЛ. Пять лет там пробыл. Коля же был задрафтован «Сан-Хосе» в первом раунде, выступал за «Шаркс», за «Ванкувер». Он был в НХЛ и достаточно успешно играл там какой-то период времени. Поэтому интересно — да, но это «интересно» уже осталось в воспоминаниях, к сожалению, — сказал Исаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Голдобин в общей сложности провёл в НХЛ 125 матчей за «Сан-Хосе Шаркс» и «Ванкувер Кэнакс» (2015-2020) и набрал 46 (19+27) очков.

