Братья-близнецы Говорковы покинули расположение минского «Динамо»

Пресс-служба минского «Динамо» сообщила о расторжении пробных контрактов с нападающими братьями Романом и Матвеем Говорковыми.

«Хоккеисты находились на пробных контрактах.

Нападающие приняли участие в четырёх предсезонных матчах. Роман забросил шайбу во встрече с «Адмиралом». Матвей набранными очками не отметился.

Благодарим братьев за работу и желаем успехов в карьере!» — написано в сообщении пресс-службы белорусского клуба.

22-летние братья-близнецы Говорковы прошлый сезон провели за московский «Юнисон» во Всероссийской хоккейной лиге. Роман сыграл 56 матчей и набрал 19 (7+12) очков. На счету Матвея 46 встреч, семь заброшенных шайб и пять результативных передач.