«Спартак» разместил пост после перехода Голдобина в СКА

«Спартак» разместил пост после перехода Голдобина в СКА
Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост после заключения контракта бывшего форварда московского клуба Николая Голдобина со СКА.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва благодарит Николая Голдобина за выступления в составе нашего клуба — желаем игроку успехов и удачи в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее «Спартак» поместил Голдобина в список отказов, откуда его забрал СКА.

Голдобин выступал за «Спартак» с сезона-2023/2024. В общей сложности на его счету 152 матча за красно-белых в КХЛ, в которых он набрал 154 (64+90) очка. Всего в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и в Кубке Гагарина 29-летний форвард набрал 277 (120+157) очков в 339 встречах.

