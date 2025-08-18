«Спартак» оформил сделку со СКА с участием пятерых хоккеистов

Пресс-служба «Спартака» сообщила о заключённой сделке со СКА. В обмен на права на вратаря Платона Задорожного в СКА «Спартак» получает нападающего Григория Кузьмина, нападающего Арсения Ильина, а также права на нападающего Максима Грошева, права на вратаря Руслана Хажеева и денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 22-летний Кузьмин набрал 21 (8+13) очко в 37 матчах КХЛ, также в активе игрока 111 (34+77) очков за 110 игр в ВХЛ. На счету 17-летнего Ильина — 46 (21+25) очков за 98 матчей в МХЛ. 23-летний Грошев провёл последние два сезона за фарм-клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 45 (17+28) очков в 133 играх за «Сиракьюз» в АХЛ. 20-летний Хажеев в прошлом сезоне дебютировал в АХЛ, проведя 20 встреч за фарм-клуб «Каролины Харрикейнз».