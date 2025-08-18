Дубль Плотникова помог СКА одержать уверенную победу над ХК «Динамо» Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» завершился товарищеский матч между местными СКА и ХК «Динамо». Игра закончилась победой петербургских армейцев со счётом 5:2.
Товарищеские матчи (клубы)
18 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 2:0 2:1 3:1 3:2 4:2 5:2
В составе СКА дублем отметился капитан Сергей Плотников, по одной заброшенной шайбе на счету Валентина Зыкова, Сергея Сапего и Никиты Зайцева.
Это первая контрольная встреча петербургского СКА в начавшейся предсезонке. Следующим турниром для клуба из Санкт-Петербурга станет Кубок имени Николая Пучкова, который пройдёт с 25 по 27 августа. В турнире также примут участие екатеринбургский «Автомобилист» и «Ак Барс» из Казани. Первый матч в регулярном чемпионате КХЛ СКА проведёт 6 сентября в Сантк-Петербурге против «Шанхай Дрэгонз».
18:54Остап Сафин расторг контракт с «Трактором» Официально
