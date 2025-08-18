Дубль Плотникова помог СКА одержать уверенную победу над ХК «Динамо» Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» завершился товарищеский матч между местными СКА и ХК «Динамо». Игра закончилась победой петербургских армейцев со счётом 5:2.

В составе СКА дублем отметился капитан Сергей Плотников, по одной заброшенной шайбе на счету Валентина Зыкова, Сергея Сапего и Никиты Зайцева.

Это первая контрольная встреча петербургского СКА в начавшейся предсезонке. Следующим турниром для клуба из Санкт-Петербурга станет Кубок имени Николая Пучкова, который пройдёт с 25 по 27 августа. В турнире также примут участие екатеринбургский «Автомобилист» и «Ак Барс» из Казани. Первый матч в регулярном чемпионате КХЛ СКА проведёт 6 сентября в Сантк-Петербурге против «Шанхай Дрэгонз».