«Автомобилист» одержал гостевую победу над «Салаватом» в овертайме товарищеского матча

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл товарищеский матч между местным «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Гости открыли счёт в первом периоде — на девятой минуте Семён Кизимов реализовал большинство, ассистентами выступили Максим Денежкин и Егор Черников. Хозяева отыгрались через семь минут после точного броска Александра Чёрного. Никита Шашков в третьем периоде вновь вывел «Автомобилист» вперёд, но хозява сравняли счёт усилиями защитника Александра Комарова. Игра перешла в овертайм, в котором Кёртис Волк принёс победу гостям.