«Автомобилист» одержал гостевую победу над «Салаватом» в овертайме товарищеского матча
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл товарищеский матч между местным «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
Товарищеские матчи (клубы)
18 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Денежкин, Черников) – 08:55 (5x4) 1:1 Чёрный – 16:41 (5x5) 1:2 Шашков (Романцев) – 48:15 (5x5) 2:2 Комаров (Жаровский, Кузнецов) – 55:07 (5x5) 2:3 Валк (Кизимов) – 63:11 (3x3)
Гости открыли счёт в первом периоде — на девятой минуте Семён Кизимов реализовал большинство, ассистентами выступили Максим Денежкин и Егор Черников. Хозяева отыгрались через семь минут после точного броска Александра Чёрного. Никита Шашков в третьем периоде вновь вывел «Автомобилист» вперёд, но хозява сравняли счёт усилиями защитника Александра Комарова. Игра перешла в овертайм, в котором Кёртис Волк принёс победу гостям.
