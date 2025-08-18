Скидки
Нефтехимик — Ижсталь, результат матча 18 августа 2025, счёт 5:2, товарищеский матч

«Нефтехимик» победил «Ижсталь» в товарищеском матче
Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся товарищеский матч. Местный «Нефтехимик» обыграл «Ижсталь» из Ижевска со счётом 5:2.

Товарищеские матчи (клубы)
18 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 2
Ижсталь
Ижевск
1:0 Митякин (Шафигуллин) – 09:44 (5x5)     1:1 Решетников (Дергунов) – 10:18 (5x5)     2:1 Капустин – 39:09 (5x5)     2:2 Дюрягин – 48:02 (5x5)     3:2 Кудашов – 52:38 (5x5)     4:2 Шафигуллин (Барулин, Митякин) – 53:02 (5x4)     5:2 Квартальнов – 56:48 (4x5)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Митякин, Кирилл Капустин, Артём Кудашов, Булат Шафигуллин (большинство) и Данила Квартальнов (меньшинство). Гости из Ижевска ответили точными бросками Кондрата Решетникова и Дениса Дюрягина. Отметим, что вратарь «Нефтехимика» Игорь Бобков дважды получал удаления за сдвиг ворот.

Это второй предсезонный матч «Нефтехимика». 14 августа нижнекамский клуб потерпел поражение во встрече с казанским «Ак Барсом» (1:4).

Гришин: ростер «Нефтехимика» практически полный, если только игроков уровня Макара найдём
