«Нефтехимик» победил «Ижсталь» в товарищеском матче

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» состоялся товарищеский матч. Местный «Нефтехимик» обыграл «Ижсталь» из Ижевска со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Митякин, Кирилл Капустин, Артём Кудашов, Булат Шафигуллин (большинство) и Данила Квартальнов (меньшинство). Гости из Ижевска ответили точными бросками Кондрата Решетникова и Дениса Дюрягина. Отметим, что вратарь «Нефтехимика» Игорь Бобков дважды получал удаления за сдвиг ворот.

Это второй предсезонный матч «Нефтехимика». 14 августа нижнекамский клуб потерпел поражение во встрече с казанским «Ак Барсом» (1:4).