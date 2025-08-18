Скидки
СКА поблагодарил за игру Григория Кузьмина после его перехода в «Спартак»

Пресс-служба СКА опубликовала пост с благодарностью в адрес форварда Григория Кузьмина, перешедшего в московский «Спартак».

«Гриша, спасибо и успехов. В результате обмена Григорий Кузьмин переходит в «Спартак». СКА благодарит нападающего за игру в Петербурге и желает удачи в новом клубе», — написано в сообщении пресс-службы санкт-петербургского клуба.

Кузьмин выступал в системе СКА с сезона-2019/2020. За основную команду провёл 49 матчей в КХЛ и набрал 22 (9+13) очка.

Ранее было объявлено о заключённой сделке между СКА и «Спартаком». В обмен на права на вратаря Платона Задорожного в СКА «Спартак» получает Кузьмина, нападающего Арсения Ильина, а также права на нападающего Максима Грошева, права на вратаря Руслана Хажеева и денежную компенсацию.

