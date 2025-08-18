Джош Ливо поприветствовал болельщиков «Трактора»

Нападающий «Трактора» Джош Ливо впервые обратился к челябинским болельщикам после заключения контракта с клубом.

«Привет, Челябинск и болельщики «Трактора». Это Джош Ливо. Хотел сказать, что я рад присоединиться к команде и городу. Кстати, я буду 30 августа на TRAKTOR WINLINE FEST. Пока!» — сказал Ливо в видео, опубликованном пресс-службой челябинского клуба.

Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон. Из уфимского клуба 32-летний Ливо ушёл 13 августа по обоюдному согласию.