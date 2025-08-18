Главный тренер «Салавата»: на завтрашний матч с «Автомобилистом» выйдет оптимальный состав
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос о составе, который сыграет с «Автомобилистом» в товарищеском матче, который состоится во вторник, 19 августа.
Товарищеские матчи (клубы)
19 августа 2025, вторник. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
— Виктор Николаевич, завтра со стороны «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» ждём оптимальные составы на матч?
— Да, на данный момент завтра будет с нашей стороны приблизительно оптимальный вариант, — сказал Козлов в видео, опубликованном пресс-службой уфимского клуба.
Сегодня, 18 августа, «Салават Юлаев» провёл первую товарищескую встречу с «Автомобилистом». Уфимская команда уступила на своём льду в овертайме — 2:3. Завтрашняя игра также пройдёт в Уфе и начнётся в 15:00 мск.
