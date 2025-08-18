В «Тракторе» прокомментировали заключение контракта с Джошем Ливо

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков высказался по поводу подписания контракта с канадским нападающим Джошем Ливо.

«Как уже говорилось, если на рынок выходит игрок такого калибра, как Джошуа Ливо, то клубу нужно реагировать мгновенно. За последние два сезона в КХЛ этот форвард стал настоящей звездой лиги, побил, казалось, вечный рекорд Сергея Мозякина и по итогам регулярного чемпионата –2024/2025 завоевал титул MVP. Без тени сомнения можно сказать, что Джош — настоящая машина по созданию голевых моментов и идеальный «наконечник» для любой атаки. Его бросок можно назвать элитным, он является первой скрипкой в большинстве и, как сейчас принято говорить, делает разницу. Это доминирующий мастер, чувствующий себя комфортно против любого соперника и любой линии обороны. Уверены, что Ливо быстро адаптируется в нашем дружном коллективе и впишет своё имя в славную историю «Трактора», — приводит слова Волкова пресс-служба «Трактора».

Ранее «Салават Юлаев» и Ливо расторгли контракт по обоюдному согласию. 32-летний форвард выступал за уфимский клуб с сезона-2023/2024. В прошлом сезоне канадский форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром КХЛ.