Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» представил состав на завтрашний матч с «Автомобилистом»

«Салават Юлаев» представил состав на завтрашний матч с «Автомобилистом»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Салавата Юлаева» опубликовала состав, который сыграет с «Автомобилистом» во втором товарищеском матче. Игра состоится во вторник, 19 августа, в Уфе и начнётся в 15:00 мск.

Состав «Салавата Юлаева»:
Вратарь: Самонов;
Панин — Стюарт; Ян — Хмелевски — Алалыкин;
Варлов — Цулыгин; Набиев — Родевальд — Кузнецов;
Комаров — Зоркин; Корбит — Пименов — Федотов;
Газимов — Агафонов; Сучков — Хохряков — Горшков.

Сегодня, 18 августа, «Салават Юлаев» провёл первый товарищеский матч с «Автомобилистом». Уфимская команда уступила на своём льду в овертайме — 2:3.

Ранее главный тренер «Салавата» Виктор Козлов сообщил, что на завтрашнюю встречу с «Автомобилистом» выйдет оптимальный состав.

Материалы по теме
Главный тренер «Салавата»: на завтрашний матч с «Автомобилистом» выйдет оптимальный состав
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android