«Салават Юлаев» представил состав на завтрашний матч с «Автомобилистом»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» опубликовала состав, который сыграет с «Автомобилистом» во втором товарищеском матче. Игра состоится во вторник, 19 августа, в Уфе и начнётся в 15:00 мск.

Состав «Салавата Юлаева»:

Вратарь: Самонов;

Панин — Стюарт; Ян — Хмелевски — Алалыкин;

Варлов — Цулыгин; Набиев — Родевальд — Кузнецов;

Комаров — Зоркин; Корбит — Пименов — Федотов;

Газимов — Агафонов; Сучков — Хохряков — Горшков.

Сегодня, 18 августа, «Салават Юлаев» провёл первый товарищеский матч с «Автомобилистом». Уфимская команда уступила на своём льду в овертайме — 2:3.

Ранее главный тренер «Салавата» Виктор Козлов сообщил, что на завтрашнюю встречу с «Автомобилистом» выйдет оптимальный состав.