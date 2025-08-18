«Салават Юлаев» представил состав на завтрашний матч с «Автомобилистом»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» опубликовала состав, который сыграет с «Автомобилистом» во втором товарищеском матче. Игра состоится во вторник, 19 августа, в Уфе и начнётся в 15:00 мск.
Состав «Салавата Юлаева»:
Вратарь: Самонов;
Панин — Стюарт; Ян — Хмелевски — Алалыкин;
Варлов — Цулыгин; Набиев — Родевальд — Кузнецов;
Комаров — Зоркин; Корбит — Пименов — Федотов;
Газимов — Агафонов; Сучков — Хохряков — Горшков.
Сегодня, 18 августа, «Салават Юлаев» провёл первый товарищеский матч с «Автомобилистом». Уфимская команда уступила на своём льду в овертайме — 2:3.
Ранее главный тренер «Салавата» Виктор Козлов сообщил, что на завтрашнюю встречу с «Автомобилистом» выйдет оптимальный состав.