Хоккей

«Одиозная фигура». Борис Майоров высказался об уходе Голдобина из «Спартака» в СКА

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, легенда московского «Спартака» Борис Майоров прокомментировал переход нападающего Николая Голдобина в СКА.

— Уход Николая Голдобина — большая потеря для «Спартака»?
— Вы знаете, то, как он заканчивал в «Спартаке» прошлый сезон, очень огорчило меня. Человек бегает из команды в команду — значит, надо задуматься, что-то здесь не так. То «Магнитка», то ЦСКА, потом «Спартак», теперь – Питер. Я не вижу у него возможности поддерживать свой высокий уровень. Такое ощущение, что ему всё равно. Вернулся из НХЛ, немаловажно, что партнёры были хорошие у него.

Жамнов — не дурак. Он его снимал во время сезона, Алексей Юрьевич очень тонко всё чувствует, как и руководство. Голдобин — одиозная фигура, неоднозначная. Работает на чистых шайбах. В НХЛ такого быть не может. Поэтому и не может он нигде больше одного сезона играть нормально.

Есть ещё вторая сторона — агентская. Агенты никогда не думают о судьбе игрока. Самое главное — повыгоднее запихнуть куда-то, — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Голдобин выступал за «Спартак» с сезона-2023/2024. В общей сложности на его счету 152 матча за красно-белых в КХЛ, в которых он набрал 154 (64+90) очка. Всего в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и в Кубке Гагарина 29-летний форвард набрал 277 (120+157) очков в 339 встречах.

