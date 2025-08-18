«Нужно было проверить молодёжь». Главный тренер «Салавата» о поражении от «Автомобилиста»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги товарищеской встречи с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).

– Многие ребята играли впервые на взрослом уровне, кто-то вышел после травм. Рад, что Глеб Кузьмин вернулся и неплохо выглядел. Надеюсь, этот матч придаст ему уверенности. Для всех остальных ребят это позитив, они поняли, как надо работать и к чему стремиться.

– На что смотрит тренерский штаб, когда выставляет такой молодой состав?

– Мы хотим увидеть, на что они способны. Тренироваться – это одно, а играть против другой команды при наших болельщиков… Посмотрели, кто выдерживает единоборства, ритм. На этом акцентировали внимание.

– Почему решили сегодня выставить молодой состав, а не завтра?

– Всё равно нужно сначала проверить молодёжь. Мы договаривались с «Автомобилистом», исходили из наших тренировочных циклов. Плюс «Торос» играл на турнире, дали возможность им отдохнуть перед встречами. Некоторые ребята примут участие во втором матче, — приводит слова Козлова пресс-служба уфимского клуба.

Вторая игра между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» состоится во вторник, 19 августа, в Уфе и начнётся в 15:00 мск.