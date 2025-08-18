Скидки
«Нужно было проверить молодёжь». Главный тренер «Салавата» о поражении от «Автомобилиста»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги товарищеской встречи с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).

Товарищеские матчи (клубы)
18 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Денежкин, Черников) – 08:55 (5x4)     1:1 Чёрный – 16:41 (5x5)     1:2 Шашков (Романцев) – 48:15 (5x5)     2:2 Комаров (Жаровский, Кузнецов) – 55:07 (5x5)     2:3 Валк (Кизимов) – 63:11 (3x3)    

– Многие ребята играли впервые на взрослом уровне, кто-то вышел после травм. Рад, что Глеб Кузьмин вернулся и неплохо выглядел. Надеюсь, этот матч придаст ему уверенности. Для всех остальных ребят это позитив, они поняли, как надо работать и к чему стремиться.

– На что смотрит тренерский штаб, когда выставляет такой молодой состав?
– Мы хотим увидеть, на что они способны. Тренироваться – это одно, а играть против другой команды при наших болельщиков… Посмотрели, кто выдерживает единоборства, ритм. На этом акцентировали внимание.

– Почему решили сегодня выставить молодой состав, а не завтра?
– Всё равно нужно сначала проверить молодёжь. Мы договаривались с «Автомобилистом», исходили из наших тренировочных циклов. Плюс «Торос» играл на турнире, дали возможность им отдохнуть перед встречами. Некоторые ребята примут участие во втором матче, — приводит слова Козлова пресс-служба уфимского клуба.

Вторая игра между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» состоится во вторник, 19 августа, в Уфе и начнётся в 15:00 мск.

