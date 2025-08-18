«Понравилась рабочая этика». Ларионов — после победы СКА в товарищеском матче

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу в товарищеском матче над ХК «Динамо» Санкт-Петербург (5:2).

— Понравилось отношение к делу, хороший первый период, немножко сумбурный – второй, что характерно для первой игры. Понравился энтузиазм ребят, было много хороших действий, коллективной игры. Cчитаю, что для первой игры всё было не так плохо.

— Как отработали спецбригады?

— У нас было всего одн большинство, которое реализовали, что очень радует. В меньшинстве играли три раза, один пропустили, но в целом понравились рабочая этика каждого игрока, собранность, поддержка друг друга на скамейке. Было приятно видеть, тем более первая игра (неважно с кем) всегда самая сложная, — сказал Ларионов в видео, опубликованном пресс-службой СКА.