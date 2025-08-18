Игорь Ларионов: мы придём к зрелищному хоккею, который понравится Питеру

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отметил поддержку болельщиков в товарищеском матче с ХК «Динамо» Санкт-Петербург (5:2).

«Хорошо, что есть контакт со зрителями. Несмотря на то что сейчас лето, люди пришли и ребята отблагодарили хорошей игрой. Но, с другой стороны, ещё есть над чем работать, есть что улучшать, и мы придём к тому, что будет хороший, зрелищный хоккей, который понравится зрителям Питера и всей нашей стране», — сказал Ларионов в видео, опубликованном пресс-службой СКА.

Это первая контрольная встреча петербургского СКА в начавшейся предсезонке. Следующим турниром для клуба из Санкт-Петербурга станет Кубок имени Николая Пучкова, который пройдёт с 25 по 27 августа.