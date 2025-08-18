Скидки
Майоров оценил крупный обмен «Спартака» со СКА на фоне ухода Голдобина

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, легенда московского «Спартака» Борис Майоров прокомментировал сделку между красно-белыми и СКА с участием пятерых хоккеистов.

— Как вы оцените крупный обмен «Спартака» со СКА? Технически обменяли вратаря Платона Задорожного, но, как считается, эта сделка стала частью перехода Голдобина в СКА.
— Жамнов с коллегами посоветовался, считает, что компенсация в лице молодых — очень хорошая. Талантливые парни, в будущем смогут быть даже лучше, чем Николай. Если в раздевалке от Голдобина исходил негатив — надо было что-то делать, — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В обмен на права на вратаря Платона Задорожного в СКА «Спартак» получил нападающего Григория Кузьмина, нападающего Арсения Ильина, а также права на нападающего Максима Грошева, права на вратаря Руслана Хажеева и денежную компенсацию.

