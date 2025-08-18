«Мыслей закончить не было». Форвард «Салавата» Кузьмин — о дебютном матче после травмы

Нападающий и капитан «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин поделился впечатлениями от первого выхода на лёд (в товарищеском матче с «Автомобилистом» — 2:3 ОТ) после тяжёлой травмы.

– Рад вернуться в большой хоккей, но пока ещё неофициальная игра, надо заслужить место в основном составе.

– Как чувствуете себя физически после долгого периода без игр?

– Надо набирать ещё форму через тренировки, игры. Это небыстрый процесс, чтобы вернуться в свои кондиции.

– Чуть меньше года прошло с той травмы. Был момент, что в этот период думали, что не вернётесь в хоккей?

– Был тяжёлый этап в карьере. Не думал, что могу закончить, просто были сложности в восстановлении. Но мыслей закончить с хоккеем не возникало. Был вопрос, когда я успею восстановиться, — приводит слова Кузьмина пресс-служба уфимского клуба.

28-летний Кузьмин в предыдущий раз выходил на лёд почти год назад. 17 сентября 2024 года в домашнем матче с «Авангардом» (4:2) он ударился о борт после столкновения с защитником омичей Дарреном Дицем. Форвард не смог продолжить игру и был доставлен в одну из уфимских больниц. После игрока перевезли в Москву, где он перенёс операцию.