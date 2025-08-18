Скидки
«Да я всегда к арбитрам подъезжал». Глеб Кузьмин — о дебюте в качестве капитана «Салавата»

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин поделился впечатлениями от дебютной игры в качестве капитана в товарищеском матче с «Автомобилистом» — (2:3 ОТ).

Товарищеские матчи (клубы)
18 августа 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Денежкин, Черников) – 08:55 (5x4)     1:1 Чёрный – 16:41 (5x5)     1:2 Шашков (Романцев) – 48:15 (5x5)     2:2 Комаров (Жаровский, Кузнецов) – 55:07 (5x5)     2:3 Валк (Кизимов) – 63:11 (3x3)    

– Капитанская нашивка придавала уверенность?
— Конечно, это большая честь – носить джерси «Салавата Юлаева», ещё и с капитанской нашивкой.

– Каково в качестве капитана подъезжать к арбитрам и выяснять какие-то моменты?
– Да я всегда к арбитрам подъезжал, и не в статусе капитана (смеётся). Просто рабочий момент.

– Как оцените игру молодых ребят?
– Все молодцы, старались, играли, выполняли тренерские задания. Понятно, что первая игра, у кого-то перехлёстывали эмоции, но в целом все получили удовольствие. У всех бывают ошибки, надо правильно к этому относиться и работать, — приводит слова Кузьмина пресс-служба уфимского клуба.

28-летний форвард в предыдущий раз выходил на лёд почти год назад. 17 сентября 2024 года в домашнем матче с «Авангардом» (4:2) он ударился о борт после столкновения с защитником омичей Дарреном Дицем. Форвард не смог продолжить игру и был доставлен в одну из уфимских больниц. После игрока перевезли в Москву, где он перенёс операцию.

Комментарии
