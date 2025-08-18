«Да я всегда к арбитрам подъезжал». Глеб Кузьмин — о дебюте в качестве капитана «Салавата»

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин поделился впечатлениями от дебютной игры в качестве капитана в товарищеском матче с «Автомобилистом» — (2:3 ОТ).

– Капитанская нашивка придавала уверенность?

— Конечно, это большая честь – носить джерси «Салавата Юлаева», ещё и с капитанской нашивкой.

– Каково в качестве капитана подъезжать к арбитрам и выяснять какие-то моменты?

– Да я всегда к арбитрам подъезжал, и не в статусе капитана (смеётся). Просто рабочий момент.

– Как оцените игру молодых ребят?

– Все молодцы, старались, играли, выполняли тренерские задания. Понятно, что первая игра, у кого-то перехлёстывали эмоции, но в целом все получили удовольствие. У всех бывают ошибки, надо правильно к этому относиться и работать, — приводит слова Кузьмина пресс-служба уфимского клуба.

28-летний форвард в предыдущий раз выходил на лёд почти год назад. 17 сентября 2024 года в домашнем матче с «Авангардом» (4:2) он ударился о борт после столкновения с защитником омичей Дарреном Дицем. Форвард не смог продолжить игру и был доставлен в одну из уфимских больниц. После игрока перевезли в Москву, где он перенёс операцию.