Форвард ЦСКА Денис Зернов: надеемся, что в этом году выиграем Кубок Гагарина

Новичок ЦСКА нападающий Денис Зернов рассказал о первых впечатлениях от клуба и ожиданиях от предстоящего сезона.
— Какие были первые впечатления, когда узнал об обмене в ЦСКА?
— Очень обрадовался, новый вызов для меня. Ну и всё, в принципе, с положительными эмоциями воспринял.
— Кого уже знал из команды до обмена?
— Ну Никиту Нестерова, да и так много ребят знал, пересекались, когда играли друг против друга.
— Приятно играть за клуб, который ставит максимальные задачи?
— Конечно, надеемся, что в этом году выиграем Кубок Гагарина.
— С кем из игроков уже есть игровая «химия»?
— Со всеми ребятами, с какими оставят, уже есть взаимопонимание.
— В раздевалке комфортно?
— Да, ребята хорошо восприняли меня, со всеми общаюсь.
— Какие ожидания от этого сезона?
— Ожидания только одни — борьба за Кубок, — сказал Зернов в видео, опубликованном пресс-службой армейского клуба.
29-летний Денис Зернов — двукратный обладатель кубка Гагарина (в составе «Авангарда» (2021) и магнитогорского «Металлурга» (2024). В прошлом сезоне нападающий провёл 55 матчей за магнитогорский «Металлург» с учётом плей-офф, забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач.