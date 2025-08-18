Скидки
Форвард ЦСКА Денис Зернов: надеемся, что в этом году выиграем Кубок Гагарина

Форвард ЦСКА Денис Зернов: надеемся, что в этом году выиграем Кубок Гагарина
Комментарии

Новичок ЦСКА нападающий Денис Зернов рассказал о первых впечатлениях от клуба и ожиданиях от предстоящего сезона.

— Какие были первые впечатления, когда узнал об обмене в ЦСКА?
— Очень обрадовался, новый вызов для меня. Ну и всё, в принципе, с положительными эмоциями воспринял.

— Кого уже знал из команды до обмена?
— Ну Никиту Нестерова, да и так много ребят знал, пересекались, когда играли друг против друга.

— Приятно играть за клуб, который ставит максимальные задачи?
— Конечно, надеемся, что в этом году выиграем Кубок Гагарина.

— С кем из игроков уже есть игровая «химия»?
— Со всеми ребятами, с какими оставят, уже есть взаимопонимание.

— В раздевалке комфортно?
— Да, ребята хорошо восприняли меня, со всеми общаюсь.

— Какие ожидания от этого сезона?
— Ожидания только одни — борьба за Кубок, — сказал Зернов в видео, опубликованном пресс-службой армейского клуба.

29-летний Денис Зернов — двукратный обладатель кубка Гагарина (в составе «Авангарда» (2021) и магнитогорского «Металлурга» (2024). В прошлом сезоне нападающий провёл 55 матчей за магнитогорский «Металлург» с учётом плей-офф, забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач.

