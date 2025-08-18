Джереми Гроло высказался о главном тренере «Шанхай Дрэгонс» Жераре Галане

Новичок «Шанхай Дрэгонс» канадский защитник Джереми Гроло поделился ожиданиями от работы с главным тренером китайской команды Жераром Галаном.

«Жерар Галан — большое имя в хоккее. Я говорил с теми, кто играл у него в НХЛ. Все характеризовали его только с хорошей стороны. Исключительно положительные отзывы. Он требовательный, когда это необходимо, но также с пониманием относится к хоккеистам, понимает, из чего состоит жизнь спортсмена. Он справедлив, и он очень сильный тренер, мне будет интересно поработать с Галланом. У него большой опыт, и я собираюсь обсудить с ним многие игровые аспекты, чтобы он знал, что может на меня положиться», — сказал Гроло в видео, опубликованном пресс-службой китайского клуба.

Последним местом работы Галлана был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В НХЛ канадец также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».